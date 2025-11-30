Скидки
Видео: Алекс Перейра нокаутировал звезду Karate Combat на тренировке

Видео: Алекс Перейра нокаутировал звезду Karate Combat на тренировке
Появилось видео, на котором запечатлено, как чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра проводит боксёрский спарринг со звездой Karate Combat кубинцем Робелисом Деспейном, после чего нокаутирует его. Примечательно, что в последнее время сам Дейспен нокаутирует почти всех своих соперников буквально первым ударом.

«Боец только что бросил вызов Алексу Перейре в спортивном зале и был нокаутирован», — подписал ролик аккаунт Happy Punch в своём аккаунте в социальной сети Х.

В своём последнем поединке 5 октября Перейра техническим нокаутом победил россиянина Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс в главном событии турнира UFC 320, который прошёл в Лас-Вегасе (США). На счету бразильца на данный момент 13 побед и три поражения в профессиональной карьере. Бойцу 38 лет.

