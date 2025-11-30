Шон Брэди рассказал, кто меньше всего заслуживает шанс на титульный бой

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди жёстко раскритиковал возможный сценарий, при котором бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман может получить право на бой за титул чемпиона.

Брэди категорически не согласен с тем, что бывший чемпион Усман должен опережать в очереди на титульный бой других претендентов, и прямо назвал его самым недостойным кандидатом.

«Не думаю, что Иан [Гарри] получит следующий шанс. Во-первых, меньше всего этого заслуживает Камару Усман. Не понимаю, как они могут так поступать, пытаясь продвинуть его к титулу. Взаимная дружба, один менеджер…Понимаю, что они пытаются сделать, но это чушь. Лично я, хотя он, конечно, победил меня, считаю, что [Майкл] Моралес заслуживает этого больше всех. Непобедимый, 19-0. Только что победил меня. Я был претендентом номер один», — заявил боец в последнем выпуска The BradyBagz Show, опубликованном в YouTube-канале SteadyPicks.