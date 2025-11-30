WWE Survivor Series — результаты шоу. Брат Джейка Пола победил, Сина — проиграл

В ночь на 30 ноября в Сан-Диего, США, на стадионе «Петко Парк» состоялось очередное крупное шоу категории Premium Live Event (PLE) промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Survivor Series. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.
WWE Survivor Series — 2025. Результаты шоу:
1. Риа Рипли, Алекса Блисс, Ийо Скай, Шарлотт Флэр и Эй Джей Ли победили «Кабуки Уорриорз» (Аска и Кайри Сейн), Ная Джакс и Бекки Линч в матче по правилам War Games.
Фото: wwe.com
2. Стефани Вакер (женская чемпионка Raw) победила Никки Беллы и защитила своё чемпионство.
Фото: wwe.com
3. Джон Сина (Интерконтинентальный чемпион) проиграл Доминику Мистерио и лишился чемпионства. В концовке своё возвращение совершила Лив Морган, которая и помогла мексиканцу.
Фото: wwe.com
4. СМ Панк, Коди Роудс, Роман Рейнс, Джей и Джимми Усо проиграли Броку Леснару, Логану Полу, Бронсону Риду, Брону Брейккеру и Дрю МакИнтайру в матче по правилам War Games. В концовке неизвестный напал на Панка, после чего Брейккер удержал его.