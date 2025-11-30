Тренер Петра Яна: Мераб — тот спортсмен, которого нужно давить, быть агрессивным с ним

Тренер 32-летнего бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов поделился мыслями относительно боя-реванша с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили. Он считает, что с соперником придётся быть агрессивным.

«Да, многое нужно поменять в плане [стратегии]. Мераб — тот спортсмен, которого нужно давить, быть агрессивным с ним. Нельзя долго вкатываться, нужно сразу начинать работать. Нельзя ждать, давать ему пространство. Если он его получит, хорошо разгонится, это его сильная сторона», — заявил Нурмаганбетов в видео UFC Eurasia, опубликованном в их YouTube-канале.

Напомним, Пётр проведёт бой с Мерабом 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием ивента.