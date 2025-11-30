«Я по-татарски сделаю». Ринат Фахретдинов выбрал между Нурмагомедовым и Емельяненко

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов посетил матч хоккейного клуба «Ак Барс» с СКА. Там он сыграл в игру, в которой надо было выбрать одного бойца. Видео появилось на страницах в социальных сетях казанского клуба.
Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».
Интервьюер: Ислам Махачев или Александр Емельяненко?.
Ринат: 100% Ислам.
Интервьюер: Махачев или Сергей Павлович?
Ринат: Махачев.
Павлович, я тебя люблю!
Интервьюер: Махачев или Хамзат Чимаев?
Ринат: Пускай будет Ислам, так как он пояс выиграл, двойной чемпион.
Интервьюер: Хорошо. Махачев или Олег Тактаров?
Ринат: Блин, Олег Николаевич, простите! Но у Ислама два пояса. (Обращается к интервьюеру) Олег Николаевич — это мой тренер.
Интервьюер: Хорошо. Махачев или Расул Мирзаев?
Ринат: Ислам.
Интервьюер: Махачев или Пётр Ян?
Ринат: Ислам.
Извините, ребята, я всех знаю, просто потом не бейте меня. Я вас всех люблю, но Ислам молодец!
Интервьюер: Махачев или Александр Волков?
Ринат: Ислам.
Интервьюер: Махачев или Алексей Олейник?
Ринат: Махачев.
Интервьюер: Махачев или Юсуф Раисов?
Ринат: Юсуф, (посылает воздушный поцелуй), но Махачев.
Интервьюер: Я уже думала, Юсуф будет. Ладно. Твой любимый и Фёдор Емельяненко.
Ринат: Федя.
Интервьюер: Емельяненко или Забит Магомедшарипов?
Ринат: Емельяненко.
Интервьюер: Хорошо. Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?
Ринат: Ничья! Я по-татарски сделаю. Татарский ход. Ничья! — сказал Фахретдинов в видео.