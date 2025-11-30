«Я по-татарски сделаю». Ринат Фахретдинов выбрал между Нурмагомедовым и Емельяненко

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов посетил матч хоккейного клуба «Ак Барс» с СКА. Там он сыграл в игру, в которой надо было выбрать одного бойца. Видео появилось на страницах в социальных сетях казанского клуба.

Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».

Интервьюер: Ислам Махачев или Александр Емельяненко?.

Ринат: 100% Ислам.

Интервьюер: Махачев или Сергей Павлович?

Ринат: Махачев.

Павлович, я тебя люблю!

Интервьюер: Махачев или Хамзат Чимаев?

Ринат: Пускай будет Ислам, так как он пояс выиграл, двойной чемпион.

Интервьюер: Хорошо. Махачев или Олег Тактаров?

Ринат: Блин, Олег Николаевич, простите! Но у Ислама два пояса. (Обращается к интервьюеру) Олег Николаевич — это мой тренер.

Интервьюер: Хорошо. Махачев или Расул Мирзаев?

Ринат: Ислам.

Интервьюер: Махачев или Пётр Ян?

Ринат: Ислам.

Извините, ребята, я всех знаю, просто потом не бейте меня. Я вас всех люблю, но Ислам молодец!

Интервьюер: Махачев или Александр Волков?

Ринат: Ислам.

Интервьюер: Махачев или Алексей Олейник?

Ринат: Махачев.

Интервьюер: Махачев или Юсуф Раисов?

Ринат: Юсуф, (посылает воздушный поцелуй), но Махачев.

Интервьюер: Я уже думала, Юсуф будет. Ладно. Твой любимый и Фёдор Емельяненко.

Ринат: Федя.

Интервьюер: Емельяненко или Забит Магомедшарипов?

Ринат: Емельяненко.

Интервьюер: Хорошо. Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?

Ринат: Ничья! Я по-татарски сделаю. Татарский ход. Ничья! — сказал Фахретдинов в видео.