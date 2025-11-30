Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я по-татарски сделаю». Ринат Фахретдинов выбрал между Нурмагомедовым и Емельяненко

«Я по-татарски сделаю». Ринат Фахретдинов выбрал между Нурмагомедовым и Емельяненко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов посетил матч хоккейного клуба «Ак Барс» с СКА. Там он сыграл в игру, в которой надо было выбрать одного бойца. Видео появилось на страницах в социальных сетях казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».

Интервьюер: Ислам Махачев или Александр Емельяненко?.
Ринат: 100% Ислам.
Интервьюер: Махачев или Сергей Павлович?
Ринат: Махачев.
Павлович, я тебя люблю!
Интервьюер: Махачев или Хамзат Чимаев?
Ринат: Пускай будет Ислам, так как он пояс выиграл, двойной чемпион.
Интервьюер: Хорошо. Махачев или Олег Тактаров?
Ринат: Блин, Олег Николаевич, простите! Но у Ислама два пояса. (Обращается к интервьюеру) Олег Николаевич — это мой тренер.
Интервьюер: Хорошо. Махачев или Расул Мирзаев?
Ринат: Ислам.
Интервьюер: Махачев или Пётр Ян?
Ринат: Ислам.
Извините, ребята, я всех знаю, просто потом не бейте меня. Я вас всех люблю, но Ислам молодец!
Интервьюер: Махачев или Александр Волков?
Ринат: Ислам.
Интервьюер: Махачев или Алексей Олейник?
Ринат: Махачев.
Интервьюер: Махачев или Юсуф Раисов?
Ринат: Юсуф, (посылает воздушный поцелуй), но Махачев.
Интервьюер: Я уже думала, Юсуф будет. Ладно. Твой любимый и Фёдор Емельяненко.
Ринат: Федя.
Интервьюер: Емельяненко или Забит Магомедшарипов?
Ринат: Емельяненко.
Интервьюер: Хорошо. Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?
Ринат: Ничья! Я по-татарски сделаю. Татарский ход. Ничья! — сказал Фахретдинов в видео.

Материалы по теме
Видео
Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов на матче ХК «Ак Барс» — СКА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android