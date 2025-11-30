Скидки
Джонс: если Энтони покажет свой настоящий уровень, для Джейка бой закончится быстро

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший дал прогноз на бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Легенда бокса не сомневается в победе британца.

«Джейку предстоит бой с настоящим профессионалом. Если Энтони покажет свой настоящий уровень, для Джейка этот бой может закончиться очень быстро. Всё дело в том, что Эй Джей — не тот парень, который просто выходит на улицу и заявляет: «Давай подерёмся». Нет, Энтони — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, с ним шутки плохи. Поэтому, собираясь драться с ним, будь готов к самому серьёзному испытанию. Если хоть на секунду расслабишься, он мгновенно это заметит и без раздумий отправит в нокаут.

Не подумайте, что Джейк совсем без шансов. У него есть ударная мощь, он понимает: если ему удастся попасть первым, нокаут возможен. Однако проблема в том, что это «первое попадание» вряд ли случится. Джейк — не тот снайпер, который сможет опередить Эй Джея. А опыт и школа Энтони говорят сами за себя», — заявил Джонс в интервью для YouTube-канала FightHype.com.

