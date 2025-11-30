Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму перед боем с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа продемонстрировал текущую форму перед предстоящим боем с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США). Фотографии Эй Джей опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Х.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Завтрашнего дня не будет. 19 декабря, только на Netflix», — подписал изображения спортсмен.

Энтони Джошуа на данный момент 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, а также четыре поражения.