Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян выразил надежду, что в будущем проведёт бой за пояс UFC

Арман Царукян выразил надежду, что в будущем проведёт бой за пояс UFC
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян выразил уверенность в том, что в будущем ему всё равно удастся провести бой за титул абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг.

«Пройдёт время — и вся эта пыль осядет. А события, которым суждено случиться, обязательно произойдут. Всему своё время», — написал Царукян в своём телеграм-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА российско-армянский боец имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android