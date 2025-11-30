Арман Царукян выразил надежду, что в будущем проведёт бой за пояс UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян выразил уверенность в том, что в будущем ему всё равно удастся провести бой за титул абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг.

«Пройдёт время — и вся эта пыль осядет. А события, которым суждено случиться, обязательно произойдут. Всему своё время», — написал Царукян в своём телеграм-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА российско-армянский боец имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.