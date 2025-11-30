«Арман Петух, этот танец для тебя». Топурия пожелал победы Пимблетту в предстоящем бою

28-летний непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия оставил послание для бойца смешанных единоборств армянского происхождения, выступающего под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Армана Царукяна, прикрепив старый мем с мальчиком, похожим на Пэдди Пимблетта. В подписи он назвал Армана «петухом» и пожелал Пимблетту победы в предстоящем поединке.

«Пэдди, выиграй свой следующий бой. Руки вверх, подбородок вниз… и Арман Петух, этот танец для тебя», — подписал видео Топурия.

Напомним, Топурия заявил, что взял паузу в карьере из-за личных проблем. По слухам, он разводится с супругой. За временный титул 24 января в Лас-Вегасе в рамках UFC 324 подерутся Пимблетт и Джастин.