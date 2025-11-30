Скидки
«Мы не можем позволить этим парням веселиться без нас». Стерлинг бросил вызов Мёрфи

«Мы не можем позволить этим парням веселиться без нас». Стерлинг бросил вызов Мёрфи
36-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг бросил вызов четвёртому номеру рейтинга UFC в полулёгком весе англичанину Лерону Мёрфи.

«Первый день спарринга! Я стараюсь быть активным. Лерон Мёрфи, приятель, как дела? Мы не можем позволить этим парням (имеются в виду Волкановским и Лопес, которые проведут титульный реванш на турнире UFC 325. — Прим. «Чемпионата») веселиться без нас», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в своём профессиональном рекорде в ММА американский боец имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В смешанных единоборствах Алджамейн дебютировал в апреле 2011 года. Трижды защищал титул чемпиона UFC.

