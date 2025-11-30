Бо Никал защитит титул в схватке с 48-летним Йоэлем Ромеро

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро проведёт схватку с обладателем пояса RAF в полутяжёлом весе, а также бойцом UFC американцем Бо Никалом 20 декабря на турнире по профессиональной вольной борьбе Real American Freestyle 4. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба Real American Freestyle

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В рекорде Солдата бога по ММА 16 побед и семь поражений. В данный момент Йоэль выступает в боях на голых кулаках в BKFC и в Dirty Boxing.

Бо 29 лет. Никал имеет в своём профессиональном рекорде в ММА восемь побед и одно поражение. Является трёхкратным чемпионом первого дивизиона NCAA по борьбе. Входил в число кандидатов для участия в Олимпийских играх в 2020 году в составе сборной США, но не прошёл отборочные схватки.