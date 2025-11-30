Энтони Джошуа назвал топ величайших боксёров-тяжеловесов в истории, включив себя в список

Бывший обладатель звания чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал топ-5 величайших боксёров-тяжеловесов в истории.

«Очевидно, Джо Луис, Мохаммед Али. Не хотел бы давать стандартный ответ. Назову себя и Тайсона. Также мне нравится Джеймс Корбетт, поскольку он показал, как можно использовать пиар и силу маркетинга», — приводит слова Джошуа издание Mirror.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В своём рекорде Энтони имеет 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

