Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа назвал топ величайших боксёров-тяжеловесов в истории, включив себя в список

Энтони Джошуа назвал топ величайших боксёров-тяжеловесов в истории, включив себя в список
Комментарии

Бывший обладатель звания чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал топ-5 величайших боксёров-тяжеловесов в истории.

«Очевидно, Джо Луис, Мохаммед Али. Не хотел бы давать стандартный ответ. Назову себя и Тайсона. Также мне нравится Джеймс Корбетт, поскольку он показал, как можно использовать пиар и силу маркетинга», — приводит слова Джошуа издание Mirror.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В своём рекорде Энтони имеет 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Ранее Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму перед боем с Джейком Полом.

Материалы по теме
Фото
Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму перед боем с Джейком Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android