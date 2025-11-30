Скидки
«Он был иконой не только из-за навыков, но и из-за ауры». Энтони Джошуа — о Майке Тайсоне

Бывший обладатель звания чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа лестно высказался в адрес 59-летнего члена международного Зала боксёрской славы, а также бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе американца Майка Тайсона.

«Майк был иконой в своём поколении не только из-за своих навыков, но и из-за ауры, психологии. Он показал, как тренирует Кас Д'Амато. Именно Майк сделал его таким широко известным. Он привнёс многое в бокс тяжёлого веса», — приводит слова Джошуа издание Mirror.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В своём рекорде Энтони имеет 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

