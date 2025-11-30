Скидки
«Нельзя ставить против Джона». Сен-Пьер — о гипотетическом бое Джонс — Аспиналл

Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер намекнул, что видит фаворитом в потенциальном противостоянии между американцем Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом именно Костлявого.

«Не знаю. Джонс — это уникум. Нельзя ставить против Джона. Хотя на бумаге можно сказать, что Джон старше, он уже не в расцвете сил. Но, чувак, это Джонс, понимаешь, о чём я? Он лучший и достиг всего, чего только возможно», — приводит слова Сен-Пьера портал BJ Penn.

Сен-Пьеру 44 года. Канадец выступал на профессиональном уровне в ММА с 2002 по 2017 год. Имеет в своём рекорде в смешанных единоборствах 26 побед и два поражения.

