«Буду ломать его». Майкл Чендлер — о бое с Макгрегором на турнире UFC в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер поделился ожиданиями от возможного поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Белом доме.

«Мне определённо придётся выйти в октагон с Конором, расставить все точки над «i», выйти и не просто победить его, а доминировать над ним и просто систематически и хирургически точно сломать его, будучи одетым в звёздно-полосатые шорты. А потом мою руку поднимут на лужайке Белого дома. Я мечтал об этом и представлял с тех пор, как только турнир анонсировали. Верю, что это сбудется.

14 июня Америке исполнится 250 лет, и я буду тем парнем, который выйдет под звёздно-полосатым флагом в красно-бело-синих цветах в октагон, где мне предстоит выступить как участнику главного события ивента. Конечно, это придаст дополнительного давления. Я чувствую, что люблю США и своих сограждан. Я искренне верю, что США — это величайшая страна из всех когда-либо существовавших.

Почти нет ничего невозможного [поэтому бой с Конором может состояться]. Во-первых, ещё полгода назад это казалось невозможным — организовать турнир UFC на территории Белого дома. А теперь, когда всё готово, другие вопросы можно решить. Это было бы действительно очень, очень круто. Просто представьте, как Дональд Трамп придёт и поднимет мою руку, чтобы обеспечить победу Америке в её день рождения. Это было бы круто», — приводит слова Чендлера портал MMA Fighting.