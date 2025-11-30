«У нас есть история». Макс Холлоуэй назвал желаемого следующего соперника в UFC

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй выразил желание провести реванш с 36-летним бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«У нас просто есть история с Оливейрой. Чарльз такой же, как я. Мы находимся в топе дивизиона, и я уверен, что он хочет стереть свой последний бой с Илией [Топурией] из памяти… Думаю, Чарльз просто хочет драться, чтобы получить титульный бой, так почему бы не со мной? На кону будет стоять титул BMF. Многие считают его одним из главных претендентов на пояс BMF в лёгком весе, и это было бы здорово», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Insight.