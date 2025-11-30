Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У нас есть история». Макс Холлоуэй назвал желаемого следующего соперника в UFC

«У нас есть история». Макс Холлоуэй назвал желаемого следующего соперника в UFC
Комментарии

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй выразил желание провести реванш с 36-летним бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«У нас просто есть история с Оливейрой. Чарльз такой же, как я. Мы находимся в топе дивизиона, и я уверен, что он хочет стереть свой последний бой с Илией [Топурией] из памяти… Думаю, Чарльз просто хочет драться, чтобы получить титульный бой, так почему бы не со мной? На кону будет стоять титул BMF. Многие считают его одним из главных претендентов на пояс BMF в лёгком весе, и это было бы здорово», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Insight.

Материалы по теме
Арман Царукян призвал UFC дать ему бой с Максом Холлоуэем за титул BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android