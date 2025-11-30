«Обладатель пояса всегда под прицелом». Пётр Ян заявил, что титул UFC давит на Двалишвили

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян выразил уверенность в том, что на действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили оказывает моральное давление владение чемпионским поясом UFC.

«Обладатель пояса всегда под прицелом. Сейчас это Мераб. [С приходом в UFC] У меня была своя мечта и цель. Остальное не имеет значения. В первый год я провёл пять боёв в UFC. Этот фундамент, самоотдача и вера в себя дали мне последующие результаты. У меня была цель – получить пояс UFC. Кто больше для этого сделал, тот его и добивается», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.