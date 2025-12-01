Скидки
«Бои тогда были другие». Майк Тайсон ответил, мог бы Усик блистать в 1990-е годы

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон ответил, как бы 38-летний непобеждённый украинец Александр Усик проявил себя в боях с представителями эпохи 1980-х и 1990-х годов, в том числе с ним, Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом.

«Я не знаю. Возможно, с некоторыми из нас он бы показал себя хорошо, а с другими — плохо. Знаете, мне трудно смотреть на то, как он доминирует в эту эпоху.

Бои в те времена были другими, понимаете? Тогда главным фактором успеха была агрессивная манера драться. У боксёра было не особо много дивидендов, не особо много прав, если он оказывался на ринге с агрессивным бойцом, которому судьи давали больше баллов. Даже если агрессор пропускал больше, он диктовал ход боя, поэтому ему отдавали раунды.

Если ты яркий боец, то ты привлекаешь больше зрителей на арену, ты лидер. Ты можешь быть величайшим бойцом в мире, но если ты скучный, то никто не захочет на тебя смотреть. Ты можешь побить всех, но никто не захочет смотреть твои бои, и ты останешься скучным», — приводит слова Тайсона портал HardRockbet.

