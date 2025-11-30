Скидки
Майк Тайсон призвал Фьюри возобновить карьеру в боксе

Майк Тайсон призвал Фьюри возобновить карьеру в боксе
59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон призвал экс-чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри возобновить профессиональную карьеру.

«Я думаю, ему надо было взять пару месяцев на отдых и возвращаться. У него возникнет желание снова войти в ринг в 40 лет, так что пусть сделает это сейчас. Так что просто продолжай тренироваться и драться.

Если ты сейчас сдашься, то в 40 лет скажешь: «Вот это да, хотел бы я… Хотел бы я продолжать биться». Поэтому продолжай драться до тех пор, пока не сможешь», — приводит слова Тайсона портал HardRockbet.

Новости. Бокс/ММА
