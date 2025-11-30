«Такого больше не будет в современном боксе». Майк Тайсон — о победе Кроуфорда над Канело

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон оценил победу непобеждённого соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок состоялся 14 сентября.

«Это было прекрасно, невероятно. Ему нужно отдать должное. Он поднялся на гору и покорил её. Такого ещё не было и, вероятно, никогда больше не будет в современном боксе», — приводит слова Тайсона портал HardRockbet.

Благодаря этой победе Теренс стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне.