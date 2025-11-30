Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй объяснил, почему у него больше шансов выступить на турнире UFC в Белом доме

Макс Холлоуэй объяснил, почему у него больше шансов выступить на турнире UFC в Белом доме
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй объяснил, почему у него больше шансов выступить на турнире UFC в Белом доме, чем у остальных бойцов лиги.

«Посмотрим, что будет с Конором и Джонсом. Думая, идеи с вариантами тех, кто будет в карде, классные, но там пока нет ни одного чемпиона из США. А единственный американский чемпион в данный момент в UFC — это я, поскольку у меня есть титул BMF. Мне нравится, что у меня есть шансы на то, чтобы выступить на этом турнире», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Insight.

Холлоуэй, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.

Материалы по теме
«У нас есть история». Макс Холлоуэй назвал желаемого следующего соперника в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android