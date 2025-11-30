Макс Холлоуэй объяснил, почему у него больше шансов выступить на турнире UFC в Белом доме

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй объяснил, почему у него больше шансов выступить на турнире UFC в Белом доме, чем у остальных бойцов лиги.

«Посмотрим, что будет с Конором и Джонсом. Думая, идеи с вариантами тех, кто будет в карде, классные, но там пока нет ни одного чемпиона из США. А единственный американский чемпион в данный момент в UFC — это я, поскольку у меня есть титул BMF. Мне нравится, что у меня есть шансы на то, чтобы выступить на этом турнире», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Insight.

Холлоуэй, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.