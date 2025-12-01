Скидки
«Он пытался выколоть мне глаза. Сириль большой мошенник». Аспиналл резко высказался о Гане

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл резко высказался в адрес экс-соперника француза Сириля Гана.

«Этот парень пытался выколоть мне глаза. Он жульничал с первой секунды. Думаю, он большой мошенник. Посмотрите на все его бои», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, бой между Томом и Сирилем состоялся 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и стал главным событием турнира UFC 321. Бой был окончен в первом раунде после того, как Сириль нанёс пальцами тычок в глаза Тома. Рефери остановил встречу и из-за того, что Аспиналл физически не смог продолжить бой в результате полученной травмы. Таким образом, поединок был признан несостоявшимся.

