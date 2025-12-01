«Все всё понимают». Арман Царукян обратился к фанатам на фоне событий в дивизионе UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян выразил уверенность в том, что в будущем ему всё равно удастся стать чемпионом промоушена, и обратился к своим поклонникам.

«Все всё понимают. Благодарю своих людей за поддержку! Мы заберём то, что нам принадлежит», — написал Царукян в своём телеграм-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА российско-армянский боец имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

Напомним, многие ожидали, что после недавней победы Армана над Дэном Хукером он получил титульный шанс, однако этого не случилось. Временный пояс на время паузы в карьере Илии Топурии оспорят Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи.

