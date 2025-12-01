Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Я буду драться с Конором». Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер поделился информацией о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Белом доме.

«Бой в Белом доме произойдёт. Макгрегор привлёк в свой тренировочный лагерь ребят, которые имитируют мой стиль. Я буду драться с Конором в июне в Белом доме — да благословит меня Господь», — приводит слова Чендлера Championship Rounds.

Напомним, Чендлеру 39 лет. В последнем бою в апреле 2025 он проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту. Конору — 37 лет. В последний раз он выходил в октагон в июле 2021. Тогда он сломал ногу и не смог продолжить бой с Дастином Порье.

Конор Макгрегор показал, как играет в футбол

