Пётр Ян — Мераб Двалишвили: кто победит, опрос пользователей «Чемпионата»

Как закончится реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна?
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян получил шанс на титульный бой. Он сразится за пояс UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили в рамках главного события турнира UFC 323. Бой пройдёт 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос, предсказав исход боя.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. Последнее поражение Мераба было 21 апреля 2018 года в бою с Рики Симоном. С тех пор грузин ни разу не проигрывал.

Чемпионы UFC из России:

