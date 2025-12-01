Аспиналл: мой следующий бой зависит от врачей, сейчас я не тренируюсь

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл сообщил, что его возвращение в октагон откладывается на неопределённый срок. Причиной стали рекомендации врачей и возможная операция на глазах.

«Послушайте, это не зависит от меня. Сейчас всё решать врачам. Мне нельзя ничего делать, поэтому я просто следую их советам. Сейчас речь идёт об операции на глазах. Посмотрим, как пойдёт в ближайшие несколько недель. Сейчас я не тренируюсь в спортзале, не занимаюсь смешанными единоборствами», — заявил Аспиналл в последнем видео, опубликованном на его YouTube-канале Tom Aspinall Official.