Мойкано — о Царукяне: Арман должен был бороться за титул, но разрушил весь дивизион

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано раскритиковал решение Армана Царукяна не биться с Исламом Махачевым, заявив, что этот шаг «разрушил» весь лёгкий дивизион.

Мойкано (20-7-1) считает, что, если бы Царукян принял бой за титул в тот вечер, когда он сам дрался с Махачевым, дивизион продолжал бы двигаться. Теперь же, по его мнению, ситуация зашла в тупик.

«Я не считаю это справедливым. Кого он победил в этой весовой категории? Когда я дрался с Махачевым, Арман должен был бороться за титул, но он разрушил весь дивизион. Если бы он дрался в тот вечер, дивизион продолжал бы развиваться, но теперь у нас есть [Илия] Топурия, который проходит через развод и не хочет драться. У них есть [Джастин] Гэтжи против [Пэдди] Пимблетта — для меня это будет бумажный чемпион. Не имеет смысла проводить промежуточный бой, потому что Топурия всё равно будет чемпионом», — заявил Мойкано в интервью для YouTube-канала Standemup.

«Все всё понимают». Арман Царукян обратился к фанатам на фоне событий в дивизионе UFC
