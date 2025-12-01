Фото: Пётр Ян прибыл в Лас-Вегас, где проведёт реванш с Двалишвили на UFC 323

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян прибыл в Лас-Вегас (США), где 7 декабря на турнире UFC 323 проведёт поединок с грузином Мерабом Двалишвили. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба RCC.

«Пётр Ян уже в Лас-Вегасе. Совсем скоро он выйдет на титульный бой против Мераба Двалишвили», – говорится в публикации.

Фото: https://t.me/rcc_sport

Напомним, предстоящий поединок между Яном и Двалишвили будет реваншем. Спортсмены впервые встречались в марте 2023 года. Победу единогласным решением тогда одержал грузинский спортсмен. На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили: