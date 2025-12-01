«Я покажу тебе, кто тут батя». Мераб Двалишвили отреагировал на слова Петра Яна

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили ответил на заявление своего будущего соперника Петра Яна. В своём обращении чемпион пообещал показать в поединке, «кто тут батя».

«Он сказал, что хочет нанести мне урон и нокаутировать. Ну уж нет, Пётр. Сохрани эту энергию, и я покажу тебе, кто тут батя. Посмотрим, Пётр, посмотрим — осталась одна неделя. Жду с нетерпением!» – приводит слова грузинского бойца сообщество Best of MMA.

Бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном пройдёт 6 декабря (в ночь на 7 декабря мск) в Лас-Вегасе (США). Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.