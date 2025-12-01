Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. Он стартует в 2:00 мск. Начало главного карда запланировано на 6:00 мск. В рамках главного события вечера чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили в четвёртый раз за год будет защищать пояс, а его соперником станет россиянин Пётр Ян. Весной 2023 года бойцы уже встречались, и тогда грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.