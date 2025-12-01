Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Петр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. Он стартует в 2:00 мск. Начало главного карда запланировано на 6:00 мск. В рамках главного события вечера чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили в четвёртый раз за год будет защищать пояс, а его соперником станет россиянин Пётр Ян. Весной 2023 года бойцы уже встречались, и тогда грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Чем закончится реванш? LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Чем закончится реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android