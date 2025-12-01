Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье — о Сатиеве: он был революционером, не было никого похожего на этого парня

Кормье — о Сатиеве: он был революционером, не было никого похожего на этого парня
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о легендарном российском бойце вольного стиля Бувайсаре Сатиеве. Он назвал трёхкратного олимпийского чемпиона революционером в борьбе.

«Не было никого похожего на него. Он был революционером с точки зрения борьбы. Не было никого похожего на этого парня. Его ловкость, его спокойствие — иногда казалось, что он даже не пытается», — заявил Кормье в интервью для Red Corner MMA.

Бувайсар Сайтиев — трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и четырёхкратный чемпион России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.

Материалы по теме
Кормье — о первой поездке в Дагестан: я был таким плохим спортсменом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android