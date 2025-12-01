Кормье — о Сатиеве: он был революционером, не было никого похожего на этого парня

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о легендарном российском бойце вольного стиля Бувайсаре Сатиеве. Он назвал трёхкратного олимпийского чемпиона революционером в борьбе.

«Не было никого похожего на него. Он был революционером с точки зрения борьбы. Не было никого похожего на этого парня. Его ловкость, его спокойствие — иногда казалось, что он даже не пытается», — заявил Кормье в интервью для Red Corner MMA.

Бувайсар Сайтиев — трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и четырёхкратный чемпион России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.