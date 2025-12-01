Скидки
«Мы с ним не похожи». Пол сравнил свои достижения в борьбе с олимпийским золотом Джошуа

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол, готовящийся к бою с Энтони Джошуа, в своём аккаунте в социальной сети Х сравнил их спортивные достижения в юности, сопроводив архивными фотографиями.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Nick Potts/Getty Images

«В 2012 году Энтони Джошуа выиграл золотую олимпийскую медаль по боксу, а я выиграл местный (кстати, очень конкурентный) турнир по борьбе. Я был лучшим из всех шести борцов, которые приняли участие. Мы с ним не похожи», — написал Пол.

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Пол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

