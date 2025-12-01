Тайрон Вудли: Усман — не величайший полусредневес, он просто больше всех подлизывался

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли отреагировал на слова президента организации Даны Уайта, назвавшего Камару Усмана величайшим бойцом в истории дивизиона. Вудли заявил, что Усман добился такого признания не спортивными заслугами, а умением «подлизываться».

«Камару — не величайший полусредневес всех времён. Он тот, кто больше всех подлизывался. «О, давайте позовём дядюшку Дану в мой подкаст». «Позвольте мне принимать любой бой, сидеть в его офисе каждую неделю и стараться быть в его милости». Если делать это достаточно долго, тебя наградят — за бои в кратчайшие сроки, за выступления с травмами, за то, что не жаловался на деньги и не задавал вопросов. Так что да, он самый большой подлиза в дивизионе. Хотя он и хороший боец», — приводит слова Вудли издание MMA Fighting.