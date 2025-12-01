Скидки
Бокс/ММА

Видео: Мераб Двалишвили отказался от пиццы в пользу овощей перед реваншем с Яном

Видео: Мераб Двалишвили отказался от пиццы в пользу овощей перед реваншем с Яном
Комментарии

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили показал, как в забавной манере отказывается от пиццы в пользу овощей перед поединком с россиянином Петром Яном. Соответствующим видео поделился телеграм-канал UFC Eurasia.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Двалишвили тказался от пиццы в пользу овощей перед боем с Яном:

Напомним, поединок между Двалишвили и Яном состоится 7 декабря на турнире UFC 323. Спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (США). Для спортсменов это будет реванш. Впервые они сразились в марте 2023 года. Победу единогласным решением тогда одержал Мераб.

На счету Двалишвили сейчас 21 победа и четыре поражения. В активе Яна 19 побед и пять поражений.

