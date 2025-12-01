Скидки
Бокс/ММА

«Успокойтесь!» Оливейра отреагировал на утечку о дате боя за титул BMF

«Успокойтесь!» Оливейра отреагировал на утечку о дате боя за титул BMF
36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал утечку информации о бое с Максом Холлоуэем за титул BMF. После того как UFC Brasil анонсировал, а затем удалил пост о поединке на UFC 324 в январе, бразилец призвал фанатов к спокойствию и подтвердил, что бой переносится на март-апрель.

«Успокойтесь! Бой не состоится в январе, но он обязательно произойдёт. Я хочу этого, он хочет этого, вы хотите этого. Я верю, что этот бой состоится в марте или апреле.

Я здесь, чтобы творить историю, и, конечно, победа за титул BMF станет огромным вкладом в моё наследие. Но я хочу снова стать чемпионом. Я был очень далеко от этого, однако сейчас я так близко. Мне осталась одна или две победы. Я на втором месте в рейтинге. Думаю, мне нужен ещё один бой, чтобы снова сражаться за титул. Если я выиграю, и выиграю красиво, если это будет бой с Максом Холлоуэем за BMF — это снова всё взорвёт», — приводит слова Оливейры MMA Mania.

