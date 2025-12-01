ESPN представил обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире. Усик — не лидер
Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 1 декабря.
1. Теренс Кроуфорд (42-0).
2. Александр Усик (24-0).
3. Наоя Иноуэ (31-0).
4. Дмитрий Бивол (24-1).
5. Джесси Родригес (23-0).
6. Артур Бетербиев (21-1).
7. Дэвид Бенавидес (31-0).
8. Шакур Стивенсон (24-0).
9. Дзюнто Накатани (31-0).
10. Девин Хейни (33-0).
