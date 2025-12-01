Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это временно». Усик — о потери статуса абсолютного чемпиона мира по боксу

«Это временно». Усик — о потери статуса абсолютного чемпиона мира по боксу
Комментарии

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик намекнул, что нацелен в третий раз стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.

«Слушайте, у меня было четыре пояса, да? Теперь – три. Многие люди говорят: «Эй, ты не абсолютный чемпион». Окей, это временно», — приводит слова Усика журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

Материалы по теме
ESPN представил обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире. Усик — не лидер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android