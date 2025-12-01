Боец UFC Пимблетт: каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт объяснил, почему отдаёт предпочтение нападающему сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелю Месси, а не нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я не фанат Месси. Мне просто кажется, что он лучше. Каждый, у кого есть глаза, может увидеть, что Лео играет интереснее», — приводит слова Пимблетта аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и пока не потерпел ни одного поражения в лиге.