Дана Уайт ответил, кто победил бы в уличном бою — Джон Джонс или Фрэнсис Нганну

Президент UFC Дана Уайт предположил, кто одержал бы победу в уличном поединке между 38-летним бывшим двойным чемпионом UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и 39-летним экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Джон Джонс — величайший из всех, и я думаю, что на улице Джонс ещё страшнее. Он очень старается быть милым», — приводит слова Уайта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, Уайту 56 лет. В качестве президента UFC он работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем Лиги пощёчин Power Slap.