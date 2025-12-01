Холлоуэй заявил, что считает себя всё ещё лучшим боксёром и одним из лучших бойцов в UFC

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй выразил уверенность в том, что по-прежнему считает себя лучшим боксёром в североамериканской организации.

«Многие скажут мне, что я не тот из-за поединка с Топурией. Что есть, то есть, братан. Это их проблема. Если вы не считаете меня лучшим боксёром в UFC, то вам следует разобраться в этом вопросе самим. Когда я смотрю в зеркало, говорю, что являюсь лучшим боксёром в лиге. И именно поэтому я вхожу в число лучших бойцов в мире. Вам надо быть уверенным в себе [чтобы быть лучшим]», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.