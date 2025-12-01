Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холлоуэй заявил, что считает себя всё ещё лучшим боксёром и одним из лучших бойцов в UFC

Холлоуэй заявил, что считает себя всё ещё лучшим боксёром и одним из лучших бойцов в UFC
Комментарии

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй выразил уверенность в том, что по-прежнему считает себя лучшим боксёром в североамериканской организации.

«Многие скажут мне, что я не тот из-за поединка с Топурией. Что есть, то есть, братан. Это их проблема. Если вы не считаете меня лучшим боксёром в UFC, то вам следует разобраться в этом вопросе самим. Когда я смотрю в зеркало, говорю, что являюсь лучшим боксёром в лиге. И именно поэтому я вхожу в число лучших бойцов в мире. Вам надо быть уверенным в себе [чтобы быть лучшим]», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Макс Холлоуэй объяснил, почему у него больше шансов выступить на турнире UFC в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android