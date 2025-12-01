Александр Усик дал неожиданный ответ на вопрос о следующем сопернике в боксе. Это не Фьюри

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о намерении провести следующий поединок по боксу с 39-летним экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Почему Уайлдер? Говорят, он уже не такой сильный, как раньше? Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксёр. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних 10 лет», — сказал Усик в интервью на YpuTube-канале Boxing King Media.