«Fiat не может составить конкуренцию Rolls-Royce». Усик — о бое Джейк Пол — Энтони Джошуа

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением насчёт предстоящего поединка между экс-чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и боксёром-блогером американцем Джейком Полом. Бой пройдёт 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Энтони Джошуа — это Rolls-Royce, а Джейк Пол — это Fiat. И Fiat не может составить конкуренцию Rolls-Royce. Это бессмысленно», — приводит слова Усика портал talkSPORT.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.