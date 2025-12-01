Тренер Гассиева: Мурату при неудаче в бою с Пулевым можно задуматься о завершении карьеры

Антон Кадушин, являющийся тренером экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева (32-2, КО 25), подвёл промежуточные итоги работы с Муратом перед его боем с регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе болгарином Кубратом Пулевым (32-3, КО 14). Поединок пройдёт в формате 12 раундов и состоится 12 декабря в Дубае.

«Мы с Муратом знакомы, но вместе до этого не работали. У нас есть общий друг, который узнал, что я приехал в Россию и нахожусь в статусе свободного тренера. Мне предложили встретиться и переговорить с Муратом. Мы нашли общий язык и начали совместную работу. Я сразу задал ему вопрос о наличии мотивации. Получил положительный ответ. Далее были вопросы про дисциплину и самоотдачу. Мурат был готов к этому. На деле все эти слова подтверждаются, меня всё устраивает. С дисциплиной полный порядок, Мурат выполняет все установки. Всё отлично. К 12 декабря Мурат будет в хорошем состоянии.

Пулев – опытный тяжеловес. У него хорошая передняя рука, джеб, он умеет распределять силы, навязывать свою манеру ведения боя. Это боксёр, который составит Мурату достойную конкуренцию. Мы понимаем, кто перед нами. Мы тщательно готовимся под этого оппонента. При этом я абсолютно не сомневаюсь в победе Мурата. У нас классный лагерь, отличные спарринг-партнёры. При этом я согласен, что это определяющий бой в карьере Мурата. Я об этом ему каждый раз говорю. Мы это понимаем, что сейчас такая точка в его карьере, когда либо всё, либо ничего. При победе он заходит в элиту тяжёлого веса, и там открываются определённые перспективы. А при неудаче как минимум уже можно задуматься о завершении. Я реалист, всегда говорю своим подопечным всё так, как есть на самом деле. Зачем питать иллюзии, если мы все всё понимаем? Мы здесь для того, чтобы работать и оценивать свои силы», — приводит слова Кадушина пресс-служба Федерация бокса России.