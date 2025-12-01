Царукян: Топурия ищет лёгкие бои, бегает от соперников. Хотел бы видеть Махачева чемпионом

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что недоволен поведением непобеждённого 28-летнего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Илия стал чемпионом, но я бы хотел, чтобы Ислам остался в нашем дивизионе, поскольку он не [бегает] от соперников. Илия ищет лёгкие бои, к примеру, с этим бойцом WWE Пимблеттом. Поэтому мне хотелось бы видеть чемпионом в нашем дивизионе Ислама. Нам нужен настоящий чемпион, который бьётся с реальными претендентами», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

Арману Царукяну 29 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА российско-армянский боец имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.