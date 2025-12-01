Джон Джонс: считаю, что мой талант от бога. Не знаю, увидим ли мы такого, как я, в будущем

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс выразил уверенность в том, что его навыки были дарованы ему богом.

«Я считаю, что это всё от бога, мой талант. И я не знаю, увидим ли мы такой талант, как я, в будущем. Сложно сказать, возможно это или нет», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале «Sport24: Культура битья».

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств. Делит рекорд с Фёдором Емельяненко по количеству побед над бойцами, которые когда-либо владели титулом UFC, — девять.