Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс: считаю, что мой талант от бога. Не знаю, увидим ли мы такого, как я, в будущем

Джон Джонс: считаю, что мой талант от бога. Не знаю, увидим ли мы такого, как я, в будущем
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс выразил уверенность в том, что его навыки были дарованы ему богом.

«Я считаю, что это всё от бога, мой талант. И я не знаю, увидим ли мы такой талант, как я, в будущем. Сложно сказать, возможно это или нет», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале «Sport24: Культура битья».

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств. Делит рекорд с Фёдором Емельяненко по количеству побед над бойцами, которые когда-либо владели титулом UFC, — девять.

Материалы по теме
Приехал из-за Кадырова и пострелял из РПГ. Что Джон Джонс делает в Чечне
Приехал из-за Кадырова и пострелял из РПГ. Что Джон Джонс делает в Чечне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android