Бокс/ММА

«Очень хочу увидеть. Уважаю обоих». Джон Джонс — о реванше Емельяненко — Орловский

Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс выразил желание увидеть реванш между легендарным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг белорусом Андреем Орловским.

«Я бы очень хотел увидеть поединок Фёдора и Андрея. Понятия не имею, кто бы победил. Уважаю обоих. Являюсь огромным фанатом Фёдора. И я был бы горд за обоих. Они возрастные бойцы, через многое прошли. Поэтому людям было бы это интересно», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале «Sport24: Культура битья».

Напомним, поединок между Фёдором и Андреем состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который прошёл 24 января 2009 года в Анахайме (США). Их бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего Императора нокаутом в первом раунде.

Комментарии
