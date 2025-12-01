Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил, кого считает самым сильным бойцом в UFC в данный момент

Дана Уайт ответил, кого считает самым сильным бойцом в UFC в данный момент
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов, связанных со смешанными единоборствами.

— Лучший боец UFC, который никогда не завоёвывал чемпионский пояс?
— Дональд Серроне.

— Самая захватывающая весовая категория в данный момент в UFC?
 — Лёгкий вес.

— Самый сильный боец UFC в данный момент?
 — Илия Топурия.

— Боец, который изменил UFC навсегда?
 — Конор Макгрегор, — сказал Уайт в интервью изданию Bleacher Report.

Напомним, Уайту 56 лет. Дана в качестве президента UFC работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем Лиги пощёчин Power Slap.

Материалы по теме
Дана Уайт ответил, кто победил бы в уличном бою — Джон Джонс или Фрэнсис Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android