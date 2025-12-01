Дана Уайт ответил, кого считает самым сильным бойцом в UFC в данный момент

Президент UFC Дана Уайт прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов, связанных со смешанными единоборствами.
— Лучший боец UFC, который никогда не завоёвывал чемпионский пояс?
— Дональд Серроне.
— Самая захватывающая весовая категория в данный момент в UFC?
— Лёгкий вес.
— Самый сильный боец UFC в данный момент?
— Илия Топурия.
— Боец, который изменил UFC навсегда?
— Конор Макгрегор, — сказал Уайт в интервью изданию Bleacher Report.
Напомним, Уайту 56 лет. Дана в качестве президента UFC работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем Лиги пощёчин Power Slap.