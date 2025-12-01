Дана Уайт ответил, кого считает самым сильным бойцом в UFC в данный момент

Президент UFC Дана Уайт прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов, связанных со смешанными единоборствами.

— Лучший боец UFC, который никогда не завоёвывал чемпионский пояс?

— Дональд Серроне.

— Самая захватывающая весовая категория в данный момент в UFC?

— Лёгкий вес.

— Самый сильный боец UFC в данный момент?

— Илия Топурия.

— Боец, который изменил UFC навсегда?

— Конор Макгрегор, — сказал Уайт в интервью изданию Bleacher Report.

Напомним, Уайту 56 лет. Дана в качестве президента UFC работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем Лиги пощёчин Power Slap.