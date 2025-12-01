Дана Уайт намекнул, что в UFC ужесточат наказание за тычки в глаза в боях

Президент UFC Дана Уайт намекнул, что в промоушене могут ввести более жестокое наказание за тычки в глаза.

«Если наказания будут жёстче, то парни станут гораздо более осознанно относиться к тычкам. Мы что-нибудь придумаем, но эта проблема никуда не денется. Тычки в глаза всегда будут происходить в боях», — приводит слова Уайта аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, Уайту 56 лет. В качестве президента UFC он работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем Лиги пощёчин Power Slap.

