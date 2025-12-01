Аспиналл: хороший Том, когда речь идёт об ММА, исчез. Я стану настоящим плохишом

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл сообщил, что изменил свой подход к боям.

«Когда я вернусь в октагон, больше не будет мистера Хорошего парня. Хороший Том, когда речь идёт о смешанных единоборствах, исчез. Я стану настоящим плохишом», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014 года, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Том имеет на своём счету 15 побед, три поражения, и один бой был признан несостоявшимся.