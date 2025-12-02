Скидки
В команде Уайлдера прокомментировали желание Усика подраться с Деонтеем

Комментарии

Шелли Финкель, являющийся менеджером 39-летнего экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, высказался насчёт желания 38-летнего непобеждённого чемпиона мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинца Александра Усика провести бой с его подопечным.

«Усик — это великий чемпион. У нас есть планы на следующий год, и мы хотели бы, чтобы Александр Усик входил в них. Если получим подходящее предложение, то будем открыты к этому бою», — приводит слова Финкеля портал Sky Sports.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В своём рекорде Бронзовый бомбардировщик имеет 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

